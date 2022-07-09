中國附醫秀出患者親簽同意書，指查證均為王姓男子在連續時間內親簽完成。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

台中39歲從事音響業的王姓男子去年因為椎間盤突出到中國醫藥大學附設醫院接受自費開刀，但7月初因舊疾復發又到該院接受二次手術，出院時卻發現同樣的手術，收費單據卻多了一筆2萬5000元費用，進一步看自費同意書後認為非自己簽名，當場報警並對當班護理人員提告偽造文書；對此，中國附醫展開內部調查，9日公布調查結果，也公布王男連續親簽三張同意書時間點，強調絕無代簽情事。

王姓男子本月3日因為腰椎椎間盤突出疼痛難耐前往中國附醫急診，並在5日接受水冷式雙探針椎間盤燒灼成形手術，7日辦理出院，沒想到費用竟高達12萬5223元。他說，去年也是因為相同症狀，接受同一位醫師，進行相同自費手術，但去年自費部分僅9萬4750，比對收據發現多了一筆25000元手術費，但該筆費院方在手術前都未提及，連自費同意書上的簽名也不是他簽的。

他還說，要辦出院手續時，因為有這筆爭議款項，櫃台人員表示，如果不付清所有的款項，不能領藥。王男也憤而報警，要告當班的護理人員偽造文書。

對此，中國附醫立即展開內部調查，並在9日發出三點聲明強調，醫院人員絕無代簽情事，三份同意書簽名，經查均為王姓男子在連續時間內親簽完成，「手術同意書」簽名時間為22時20分46秒，「麻醉同意書」簽名時間落點為22時21分10秒，「自費同意書」簽名時間落點為22時22分11秒。

院方也強調，雖王男未繳清費用，採以掛帳方式，當事人仍可以先領藥出院，但王男拒絕領藥，絕非院方因此不提供病人所需藥品。王男聲稱無法透過app慢性病處方箋領藥，並非事實。