國內疫情持續嚴峻，中壽關注到弱勢族群面臨無處安置、快篩試劑短缺等困境，捐助長期服務無家者(街友)的「芒草心慈善協會」購買防疫物資與健康無家者預防性隔離安置的住宿費用，同時提供該協會社工保險，用保障來守護這群「弱勢守護者」。

今年疫情延燒，居家隔離與居家照護成為常態，快篩也成為必備物資，然而無家者除了沒有隔離的空間外，也幾乎無力負擔快篩費用，在在都讓無家者的處境變得更為艱難。因此中壽主動與萬華在地的無家者及貧困者服務團體「芒草心慈善協會」聯繫合作，提供各項防疫物資，協助無家者能有完善的防疫物品自我保護，並協助健康無家者預防性隔離安置的住宿費用，善盡企業社會責任。

中壽表示，今年快篩成為防疫非常重要的物品，無家者其實跟大家一樣，希望能透過快篩即時阻斷傳播鏈，降低感染機會並減少中重症的產生，因此社工在第一線積極協助據點或街頭的無家者快篩並追蹤，減少群聚感染，及早發現確診進行隔離安置與治療，防堵疫情擴大，讓整個防疫安全網更加完善，並降低社會成本。同時，中壽觀察到「芒草心慈善協會」社工於常在外四處奔波服務無家者，風險相對較高，因此透過捐贈保險予協會社工的方式，發揮保險守護的力量，讓這群「弱勢守護者」擁有基本保障，能無後顧之憂的服務無家者。

中壽表示，對無家者的關懷不僅於疫情期間，今年過年家家團圓之際，也透過捐贈年節加菜金，由「芒草心慈善協會」購買食材物資，讓無家者也能過個好年，感受到社會的溫暖。中壽認為，「陪伴是最美好的承諾」，疫情當前持續擴大對社會以及弱勢族群的關懷，希望能拋磚引玉，用行動力支持弱勢族群，提供有溫度的陪伴與支持。