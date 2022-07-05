暑假，許多民眾都會與子女一同前往遊樂園增加親子互動，但也有人由於時間、經費等因素無法陪孩子出遠門。有鑑於此，新北市教育局辦理「鵝媽媽親子營」，透過對孩子的獎勵機制，讓需要幫助的多子女家庭能一起出遊，享受全家出遊的樂趣。

新北市教育局表示，為關照多子女家庭，政府自去年起就推出鵝媽媽親子營專案，今年是第二年實施，以需照顧四位學童的家長當作基本對象，目的為鼓勵孩子上學，通過完成和學校社工師約定的家庭任務，來累積幸福哩程點數，達到一定數量後，孩子就可以許願與家人一同出遊。

學校社工師督導蘇迎臨直言，在服務的區域內有不少多子女家庭，甚至有位媽媽生了12個小孩，而這些母親時常缺乏時間和精力照顧孩子，這讓小孩容易陷入缺乏關愛和指導的困境，因此學校社工師們才發想這個專案來強化親子關係。

化名為小萱的孩子指出，媽媽平日忙於工作、照顧弟弟妹妹，所以從沒有全家去遊樂園玩的美好回憶，這次自己很努力達成目標，讓全家就可以一起去六福村玩，讓她相當難忘。尤其母親節的時候，全家擁抱照相的感覺很棒。

化名為小萱的孩子表示，母親節時全家擁抱照相畫面讓她十分難忘。（圖/新北市教育局提供）

參與計畫的王媽媽說，感謝這次學校社工師的陪同，終於使全家人可以一起出遊，她也表示方案名稱的鵝媽媽彷彿自己一般，開心帶著所有的孩子去遊樂園共享天倫。新北市教育局長張明文表示，學校社工師關懷弱勢家庭及孩子的生活基本需求，減輕家長照顧負擔，為多子家庭出遊圓夢。日後學校社工師仍會持續關心各種族群及家庭，照顧新北孩子，讓成長過程創造更多美好的回憶。