安倍晉三遭槍擊搶救不治身亡 享壽67歲

67歲日本前首相安倍晉三今(8日)到奈良市發表演說時，遭到槍擊倒地，雖然緊急送醫搶救，最後仍不幸逝世，震驚外界，和他結縭35年的愛妻安倍昭惠也急奔醫院。其實，夫妻倆雖膝下無子女，卻恩愛如昔，即使安倍昭惠多次鬧出爭議，安倍晉三依舊霸氣護妻。

安倍昭惠是日本食品大廠「森永製菓株式會社」家族千金，曾在電視台擔任DJ，個性外向熱情、自由奔放的她，和過往首相夫人賢慧謹慎的風格截然不同，不僅在丈夫競選期間積極替他造勢，還常在宴會上替滴酒不沾的安倍晉三代為乾杯。

不過作風獨特的她，也曾惹出不少爭議，開設個人Blog分享與丈夫的生活點滴，但卻因過度曝光私生活，加上上傳過一張裸男照片，引起外界譁然，之後她不再更新部落格，改在臉書分享。

此外，2016年，安倍晉三執政以來捲入最大醜聞，就是妻子擔任名譽校長的森友學園以超低價買到國有地，讓安倍一度支持率暴跌，最近一次爭議性事件是，安倍昭惠不顧疫情找來一群人外出賞櫻，但即使妻子惹出不少麻煩，安倍都沒有責怪，反而處處維護，還百般疼愛，他也曾分享愛妻之道：「家庭幸福的秘訣就是向妻子投降」。

不過安倍昭惠坦承過傳宗接代讓她壓力很大，曾接受不孕症治療，也考慮過領養小孩，但因過不了心理這一關選擇放棄，因此兩人雖然婚後沒有子女，但相互扶持，好感情讓外界稱羨不已。而夫妻倆飼養一隻名叫「羅伊」的狗狗，儘管已是老夫老妻，安倍昭惠仍會親暱稱呼丈夫「小晉」。