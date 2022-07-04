IC設計高價股聯發科（2454）目標價遭砍，匯豐證券指出，聯發科下半年成長性放緩，因前景不確定性升溫，樂觀展望似難達標，將股價預期大砍至650元，最悲觀狀況更有下探546元的可能。
聯發科先前雖經歷外資圈一輪評價修正，但樂觀派仍占大宗，多數外資券商賦予目標價高居千元以上不變，較保守的海通國際、里昂證券等，股價預期也有「8」字頭，此番匯豐證券將股價預期由840砍至650元，無疑是外資圈新低。
匯豐證券說明，電子業需求下半年變數橫生，目前對Android智慧機全年出貨量估計將衰退11％，先前支撐聯發科非智慧機業務的消費性產品IC與在家工作需求，動能同樣趨疲，預料聯發科第二季營運雖將符合預期，然很可能就是波段高點，換言之，聯發科對2022年的高度樂觀展望，如今看來備受考驗。
儘管聯發科股價除息後持續滑落，匯豐證券強調，隨5G智慧機產品周期2022年觸頂，相較聯發科在2020、2021年獲利大增77％與171％，2022年獲利年增僅6％，2023年更轉為年減13％，聯發科獲利動能下滑風險還沒完全反應在股價上。
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