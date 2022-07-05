戴德梁行今（5）日公布2022年上半年商用不動產市場市場報告及下半年展望。戴德梁行研究部協理薛惠珍表示，受疫情升溫衝擊，台北市各大主要商圈方面，其中尤其以西門町商圈店面失溫最明顯！空置率超過23％，近四分之一店面等嘸人。

薛惠珍表示，四月下旬疫情明顯升溫，零售業表現可謂是兩極化，綜合商品零售營業額年成長3.1％，主要是來自疫情嚴重，帶動生鮮食品和民生物資的需求殷切，最大受惠者，就是超市。

在各大主要零售商圈方面，薛惠珍表示，其中以西門商圈最嚴峻，「真的是非常辛苦！」最新調查顯示，空置率達23.1％，跟往日人潮摩肩擦踵，不可同日而語。商圈核心漢中街不敵疫情，連鎖彩妝、飾品及飲料店相繼退出。

至於在中山南京商圈方面，因有公園、文創活動，空置率就沒有雙位數。

忠孝商圈雖然有雙位數，空置率跟以往差不多。

薛惠珍表示，疫情期間，百貨業者積極改裝既有店鋪、重新規劃櫃位，並加強布局網路通路服務。下半年內需消費市場景氣是否回溫，端視疫情逐步脫離高原期，迎來人潮回流商機。