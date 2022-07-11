衛福部長陳時中將代表民進黨參選台北市長，國民黨台北市議員徐巧芯11日指出，陳時中勸了別人，卻忘記勸勸自己，曾在電視節目上稱自己不喜歡「吃碗內、看碗外」，結果是很會暗酸別人，但自己被迴力鏢擊墜。

徐巧芯今找出2年前陳時中上政論節目的畫面，陳時中在節目上說，自己不喜歡「吃碗內、看碗外」，還說疫情、健保、長照、社會安全網都要做好。

她指出，結果陳時中現在直接不演了，疫情還沒結束但選舉來了，跑的特別快，簡直是暗酸別人很會，但自己被迴力鏢擊墜。