包材設備大廠旭源近期股價迭有表現，相對台股下跌而呈現抗跌走勢，遭證交所列為警示股，自結5月稅前盈餘13萬元，認列匯損逾250萬美元，每股虧損0.05元，前五月EPS為9.22元。旭源表示，旭源今年營運目標是營收追求成長，轉虧為盈。

5～7月向來是傳統飲料及食品業出貨旺季，對收縮膜及積層袋需求轉強，旭源公佈自結，5月合併營收回升至1.07億元，年成長14.68％、稅前盈餘13萬元，相較去年同期稅前虧損11萬元，轉虧為盈，但因認列匯損超過250萬元，淨損歸屬母公司250萬元，較去年同期1,450萬元，虧損顯著減少，每股虧損也從去年同期的0.26元縮減至0.05元。

旭源公布4、5月合併營收合計2.05億元，年增7.03％，稅前淨損從去年同期1,300萬元縮減至2百萬元，淨損歸屬母公司由去年同期2,130萬元降至230萬元，每股虧損從去年同期0.39元減至0.04元，加上第一季認列處分新竹廠獲利挹注，EPS為9.22元。

旭源5日股價上漲0.30元而以17.55元開出，最高達17.90元，獲利回吐賣壓湧現而拉回，目前呈現上漲走勢。