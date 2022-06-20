A股三大指數20日全天走勢分化，滬指圍繞平盤線反復震盪，圍繞3,300點展開拉鋸戰，創指、深成指午後漲幅收窄，北向資金大幅流出，滬深兩市成交額連續第七個交易日破人民幣（下同）兆元。
概念股方面，新冠藥、中藥等醫藥相關類股異動拉升，白酒股午後繼續走強，風電、太陽能等新能源賽道持續強勢，教育類股再度活躍，國防軍工、房地產板塊異動拉升，國產軟體類股衝高；煤炭、油服等大宗商品類股繼續領跌，有機矽類股震盪走低，證券、銀行類股回檔。
總體而言，市場熱點快速輪動，資金分歧較大，兩市超3,000檔個股飄紅，賺錢效應一般。具體來看，滬指跌0.04％，報3,315.43點，成交額為5,278億元；深成指漲1.27％，報12,487.13點，成交額為6,367億元；創指漲1.99％，報2,710.14點，成交額為2,207億元。
從盤面上看，廚衛電器、機場航運、電力類股漲幅居前。煤炭、油服、可燃冰相關類股跌幅居前。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。