裕隆日產汽車（2227）24日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，將加速新車上市腳步，布局後疫情時代車市。同時嚴陳莉蓮樂觀今年裕日車金雞母－大陸東風日產汽車今年新車銷量將優於去年，對裕日車貢獻度可望回升。

裕日車股東會承認去年度財報與通過盈餘分配案，配發現金股息9.06元。裕日車去年合併營收246.7億元，稅後淨利30.26億元，EPS達10.09元。

裕日車總經理蔡文榮指出，下半年裕日車將推出包括國產跨界休旅車Kicks小改款、進口電動車Leaf長程版、進口中大型轎車Altima 2022年式新車，以及國產運動休旅車X-Trail大改款車型，其中新款X-Trail將首度導入日產e-Power油電混合動力系統，樂觀產品競爭力將提升。

嚴陳莉蓮預估，今年大陸新車銷量可望成長至2,750萬輛，在疫情防控改善、車用晶片供應逐步恢復下，搭配大陸當局推出消費政策刺激新車買氣，樂觀裕日車轉投資大陸東風日產汽車今年新車銷量將優於去年表現，對裕日車的獲利貢獻度有望提升。