據財新網報導，7月1日發佈的6月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得51.7，高於5月3.6個百分點，結束之前3個月的收縮趨勢，重回擴張區間，並且為2021年6月以來最高。

該統計走勢與大陸國家統計局發布的製造業PMI趨勢一致。回顧稍早大陸國家統計局公佈的6月製造業PMI則錄得50.2，較5月上升0.6個百分點，同樣重回50榮枯線以上。

從分項資料看，6月供給大幅走強，需求也有所改善。當月生產指數和新訂單指數均重回擴張區間，其中生產指數創2020年12月以來新高。調查覆蓋的三大品類產品產量均有增加，消費品類增速最為顯著。

另看到需求方面，新訂單指數微升至榮枯線以上，反彈力度弱於供給端。受訪企業反映，大陸國內疫情好轉讓客戶需求隨之增強，帶動銷售回升，但整體市況相對疲弱，疫情影響仍在，拖累整體增速；外需也有所改善，6月新出口訂單指數為2021年8月以來首次升至擴張區間。