據外媒報導，位於土耳其西北部的埃斯基謝希爾（Eskişehir）省發現大量稀土資源，該處礦床約含有6.94億噸稀土金屬，估計這些其儲量可滿足全球1000年的需求，能為土耳其帶來大量利潤與工作機會。陸媒則指出，經查核該項消息，土耳其確實在6月底宣稱發現巨大的稀土儲備，但仍不知其稀土礦產資源的種類與儲量，國際上主流財經媒體和行業媒體也尚未確認此一消息確實內容。

俄羅斯《衛星通訊社》引述《土耳其日報》報導說，在土耳其西北部的埃斯基謝希爾省發現大量稀土資源，礦床約含6.94億噸稀土，加工後或可為土耳其帶來數十億美元的收益。土耳其礦業及金屬出口商聯合會成員梅京．切金奇稱，土耳其發現的稀土儲量足以滿足世界1000年的需求，「這將為當地人和年輕人創造工作崗位。」

土耳其西北部的埃斯基謝希爾（Eskişehir）省發現大量稀土資源，該處礦床約含有6.94億噸稀土金屬。（圖／美聯社）

稀土(Rare Earth)，或稱稀土金屬，是元素週期表上第Ⅲ族的鈧、釔以及鑭系元素共17種金屬化學元素的合稱，皆屬於副族元素。稀土由於其終端應用領域十分廣泛而被譽為「現代工業維生素」。對於清潔能源轉型，稀土元素也起著至關重要的作用。釹、鐠、鏑和鋱是生產電動汽車(EV)和風力發電機用永磁體的關鍵。釔和鈧可用於某些類型的氫電解槽。就體量而言，釹是最重要的。

在自然界中，稀土元素主要以稀土礦(REO)的形式存在，分離難度較高。稀土資源分佈的集中度較高，4大稀土資源國家占稀土總儲量的90%以上。據美國地質調查局（USGS）數據顯示，全球稀土儲量由2015年的1.3億噸下降後一直維持在1.2億噸，2021年我國的稀土儲量為4400萬噸，占比36.67%，常年開採下占比有所降低但仍遠超其他國家。其次為越南占18.33%、巴西儲量占 17.5%、俄羅斯儲量占 17.5%。全球前4國稀土儲量之和占比高達90%。

大陸《海外網》指出 ， 中國是世界上稀土儲量最大的國家，同時也建立起較完整的稀土產業鏈和工業體系，是全球最大的稀土生產國、出口國和應用國。

陸媒《鳳凰網》指出，土耳其發現大量稀土資源的話題在中文網絡引發關注，一度躍居微博熱搜榜前列，至今已有近億次閱讀，但消息內容有不少疑點。例如，足夠地球使用千年的稀土礦藏量僅能為土耳其帶來「數十億美元」的收益，很顯然是個不成比例的錯誤訊息。

報導說，土耳其發現巨量稀土資源的消息早在6月28日就已經由土耳其總統埃爾多安在召開內閣會議後宣佈。埃爾多安表示，埃斯基謝希爾-貝利科瓦（Beylikova）是土耳其重要的稀土礦區，也是僅次於中國的世界第2大儲備區。這裡正在建設一個生產設施，每年將處理1200噸礦石。土耳其媒體隨後對此進行了廣泛報導，稱6.94億噸的稀土元素儲備是世界上第2大儲量，僅次於中國的8億噸儲量。