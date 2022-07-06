記憶體模組大廠威剛6月合併營收回升，重返30億元，較5月成長6.9％，其中兩大產品DRAM模組與SSD，營收也較上個月有兩位數增幅。威剛表示，戰爭紛擾與通膨巨獸持續影響全球消費性需求，但非基本面因素與記憶體價格對公司營運干擾的最壞時間點已過，在維持合理的庫存策略與新產品穩定出貨下，公司將全力衝刺下半年營運表現。

威剛指出，近期仍受到整體消費性需求減弱影響，但由於DRAM上游對產能與資本支出的態度謹慎，預期後續DRAM現貨價格波動幅度相對有限，但合約價仍有走跌空間。NAND Flash部分則有新增產能與市場庫存的因素，短期內價格走勢仍將震盪和下跌，但在價格下降的驅動下，包括智慧手機單機搭載容量、SSD平均容量與滲透率都有機會快速提升。

展望第三季，威剛也強調，今年外在變數最多的第二季谷底已過，第三季雖然記憶體價格較上半年轉弱，但是公司採取高靈活度的採購與庫存策略，將可保持營運彈性。下半年電競、工控、馬達與控制系統、電動三輪車等產品也依進度逐步提升出貨量能，都將有助於公司營運維持穩定發展。

此外，威剛旗下電競品牌XPG也領先同業進軍元宇宙，將於7月27日公開發售首款限量999枚的「Xtreme Saga Fan Club」NFT，近期各項限量白名單活動也陸續展開，正式啟動元宇宙布局與搶占商機。

威剛第二季合併營收為87.1億元，季減約一成，上半年合併營收184.7億元。第二季DRAM占整體營收比重45.0％，SSD占比34.8％，記憶卡、隨身碟與其他產品20.2％。6月產品結構為DRAM占比44.1％，SSD達37.8％，記憶卡、隨身碟與其他產品18.1％。