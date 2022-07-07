台股大漲逾250點，生醫股漲多暫時休息，股王藥華藥(6446)開低後一度探至450.5元，高價股多數疲軟，大學光(3218)、保瑞(6472)等紛紛壓低整理，上市櫃生醫指數逆勢下跌。檢測族群6月營收表現受期待，泰博(4736)上漲超過2%，帶動人氣，瑞基(4171)、圓點奈米(6797)等紛紛揚升。

泰博4月營收創新高，5月較4月微幅減少，預估6月快篩出貨量將超過2,000萬劑，預期營收仍將維持高檔水準，泰博首季EPS已達6.69元，第2季業績依然樂觀以待。目前與政府簽約訂單量排到7月，雖然疫情高峰後民眾對快篩需求降低，但還是會有一定的需求量，仍對業績有所幫助。

興櫃股新穎生醫(6810)將在7月13日召開法說會，今日股價漲幅逼近7%。新穎生醫今年將採體外檢測試劑(IVD)與研究用試劑(RUO)雙軌並進，加速拓展全球通路，同時發展定點照護(POCT)產品，推升營收翻倍成長。隨著疫情和緩，短期將鎖定研究用及歐盟與馬來西亞逾三分之一的私人醫療通路，透過各地經銷夥伴全力衝刺業績，今年營收可望展現爆發性成長，明年力拚損益兩平。