國安基金點頭護盤，台股今日一度大漲逾400點，生技股股王藥華藥(6446)晨盤一度站上500元，帶動高價股人氣，大學光(3218)漲幅逼近8%、晶碩(6491)、大樹(6469)等紛紛揚升，上櫃生醫指數漲幅達1.3%，表現優於上市生醫。

生技股近期有壓，多數個股回檔整理，股王藥華藥多空在500元附近展開對峙，分析師指出，目前台股尚未真正止穩，很容易受到國際情勢影響而有所震盪，2022亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2022)將在7月28～31日登場，將增添生技族群的話題性，由於生技和通膨、景氣沒有直接關係，當電子股表現不佳時，多能吸引避險資金的青睞，不過，挑選個股時宜以新藥有進展或營收成長的題材為宜。

大學光第2季受到兩岸疫情影響，業績動能有限，隨著疫情漸漸趨緩，第3季傳統旺季，可望出現遞延需求，推升營運轉強，法人預估全年有機會力拚雙位數成長。大學光目前在台灣眼科診所共26家，視光服務34個，今年希望在既有據點方面，將1~2家面積擴大、設備升級，並以特許加盟方式拓展中南部眼科診所市場，目標新增3~4個據點，下半年的擴點會聚焦在中南部都會區。在大陸方面，目前自有營運共四家，和醫院合作共建的共七處，今年目標再與醫院合作及診所併購，增加1~3個據點。