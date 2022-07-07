捷迅(2643)6月營收5.68億元，表現大幅優於預期，年增達48.95％，累計上半年營收28.11億元，年增27.63％。該公司受惠於電子業客戶運輸需求，並擴大與客戶合作範圍，帶動6月營收創下新高。

第二季有大陸封城干擾，不過，捷迅4月就認為，並沒有對公司影響太大，反而4月營收還達到4.92億元，5月也在4.68億元高檔水準；捷迅持續深化與客戶的合作內容，從亞洲物流服務擴大至跨洋範圍，出貨品項從原料到成品，擴大6月營收規模，單月達到5.68億元，一舉推升第二季營收來到15.29億元，突破去年第四季15.19億元的旺季營收，創單季新高。

空運近期雜音頻傳，第三季為海運旺季、第四季為空運旺季，全球經濟受到通膨、升息影響，經濟成長收到壓抑，也連影響民生消費品的支出，市場也在觀察電子業是否旺季不旺。也因為總經環境不佳，讓全球運輸面臨挑戰，捷迅持續面對挑戰，力拚今年營運再創新高。