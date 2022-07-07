中方軍艦繞航日本將成為例行任務

近1個月來，日本防衛省連連貼文，公開了超過12份報告說，中方海軍在附近海域活動。而中國055型驅逐艦2艦「拉薩」號編隊才結束幾乎巡航日本全海域的任務，周二在東海向北航行。

據中方官媒《環球時報》6日報導，專家說，隨著中方海軍戰力日益壯大，意味這類活動將成為例行任務。由於中方海軍的目標，在於成為藍水海軍，在更遙遠的海域執行任務，以維護中國的主權，安全和發展利益，因此其中的重要性超越了只是在日本右翼挑釁之際，向東京發出警告的層次。

日本防衛省說，舷號794的中方海軍815A型東調級電子偵察船「天狼星」號周二從太平洋穿越宮古海峽進入東海。而它是與「拉薩」艦，052D型驅逐艦「成都」號和903型綜合補給艦「東平湖」號所組成的4艦編隊成員。

中國055型驅逐艦2艦「拉薩」號

日本公開了約15份報告說，近1個月來，中方各式軍艦在附近海域加強活動，穿越包括宮古海峽、對馬海峽、大隅海峽，津輕海峽和宗谷海峽等戰略航道。而5月時，日方也說，解放軍航母「遼寧」艦在宮古海峽外密集演訓。

中方軍事專家兼電視評論員宋忠平周三說，由於日本周邊海域就在中國家門口，因此不算是遠海，而環繞日本航行從來不是中方海軍的終極目標。

分析家說，日本一直在炒作「中國威脅」論，但先為台灣，還有其他問題挑釁中方的是日本。宋忠平說，中國軍艦活動不只是在威懾日本，而在於進一步遠航，進行警戒巡邏，演習並執行任務，以維護中國的主權，安全和發展利益。他指出，日本會覺得自己特殊，只不過在於它的位置，因為中方船艦想要進入太平洋，就需要穿越日本附近的這些海峽。