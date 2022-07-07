微控制器（MCU）設計公司應廣科技（6716）業績再登頂，第二季營收3.03億元、年成長超過23％，也是公司營運以來第一次單季營收站上3億元，再度創下新的里程碑。6月份營收將近1億，則維持在前一年的水準上下。

應廣表示，中國的小家電及消費性電子市場，在第二季以來逐漸遭遇逆風，隨著庫存升高，需求減緩，市場價格也受到相當的壓力，而大陸疫情緊張情勢、物流不順暢的影響，也對市場供需產生衝擊。

儘管有這些的挑戰，應廣表示，公司藉由其廣大通路優勢，仍然努力讓第二季營收站上高點。惟目前就下半年來看，訂單能見度並不佳，加上中國對疫情情勢的態度，忽解忽封，對供應鏈也造成影響。目前需要持續關注第三季市場庫存的消化狀況，以及終端產品是否有起到旺季效應。

董事長唐燦弼表示，今年產業確實需要面對較大的挑戰，尤其我們所處的行業夾在上游成本居高不下、下游市場價格下跌壓力之間，對毛利多少有某種程度的影響；惟以應廣在上半年的表現，我相信應廣能對市場挑戰做出適度的因應，維持應廣的長期競爭力。應廣在新產品應用的佈局，以及對新市場區域的積極開拓，更讓應廣得以持續維持長期的成長動能。