華新科（2492）8日盤後公告6月營收，單月營收驚險守住30億元整數大關，達30.04億元，年減19.39％、月減9.56％，為近四個月相對低點，累計第二季營收達98.42億元，季增0.9％、年減15.5％；大毅（2478）、臺慶科（3357）連袂年、月雙減，第二季營收也觸及九季新低。

綜觀被動元件廠6月營收，僅龍頭廠國巨（2327）繳年、月雙增成績單，年、月雙減則有華新科、臺慶科、大毅；繳年增、月減成績單則有興勤（2428）、佳邦（6284）、立隆（2472），由於消費性電子仍然疲弱，拖延庫存去化速度，加上通膨衝擊消費信心，今年旺季效應待考驗。

累計華新科今年上半年營收達195.98億元，年減11.4％。

電感廠臺慶科也公布6月營收，在季底盤點之下，單月營收降至4.4億元，月減13.7％、年減19.6％，為今年第二度繳年、月雙減營收成績單；累計臺慶科第二季營收13.9億元，季減5.7％、年減12.3％，為最近九季以來新低紀錄。

晶片電阻廠大毅6月營收同繳年、月雙減營收成績單，根據該公司統計，6月營收面臨4億元保衛戰，降至4.02億元，年減25.21％、月減6.7％，為2021年2月以來新低紀錄，累計大毅第二季營收達12.96億元，季減10.3％、年減20.4％，也寫下最近九季以來新低紀錄。