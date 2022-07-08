由上緯新能源（SRE）等公司合資成立的「離岸風電台灣隊」（Taiwan Team）8日宣布，於苗栗外海規劃的「Formosa 5 海碩離岸風電」通過環保署專案小組初審審查，成為首個取得第三階段區塊開發資格的浮動式風場。

有鑑於台灣目前尚無浮動式風場先例，開發團隊除了對環評委員的肯定表達由衷感謝，亦期許隨著「Formosa 5 海碩離岸風電」取得選商門票，未來可望藉此推動在地產業鏈的發展，將相關核心技術根留台灣。

與固定式基礎結構的離岸風場不同，浮式風場採用浮動式的水下基礎平台，適用於水深超過50米的區域，有助減少打樁並降低噪音及施工對海域環境的危害；浮式平台與風機可在岸上組裝的特性也可減少海上施工風險，同時節省水下基礎的安裝時間。在審查過程中，開發團隊亦主動承諾致力規畫對環境最友善的工程設計。

上緯新能源（SRE）執行長蘇容儀表示，很開心Formosa 5海碩離岸風電成為第三階段首個取得選商資格的浮動式風場。作為由本地企業合資結盟的離岸風電開發團隊，我們將全力把握浮動式風場發展的先機，透過風場規畫於台灣推動並建立浮式風場的產業供應鏈，將前瞻核心技術留在台灣，未來更有機會打入國際市場，讓我們的離岸風電產業持續走在趨勢前沿。

Formosa 5海碩離岸風電位於苗栗後龍鎮外海，離岸最近20公里，面積約157平方公里，水深介於65～80公尺，單支風機裝置容量介於9.5MW至20MW，最大裝置容量可達1536MW，未來取得政府相關許可後，期望於完工後進入商轉，為近數百萬家戶一年所需的用電量。