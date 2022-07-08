西門子歌美颯今天宣布攜手上緯投控進行風機葉片可回收樹脂戰略合作，目前已展開上緯可回收熱固型環氧樹脂認證流程，計畫應用於可回收葉片技術，將解決台灣未來離岸風機葉片汰換難題。

西門子歌美颯目前在台灣已簽署3 GW離岸風電裝置容量合約。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長史汀柏格（Niels Steenberg）透過新聞稿表示，這次合作目標是透過與上緯投控合作風機葉片可回收樹脂技術，將葉片樹脂、玻璃纖維、碳纖維等複合材料回收再利用，創造永續的風機葉片生命週期，成為台灣2050年達成淨零碳排的強大後盾。

西門子歌美颯表示，2018年西門子歌美颯簽署台灣第一份風機葉片樹脂供應合約，由上緯投控提供海洋風電第二階段離岸風場20支風機高品質樹脂，促成風機材料國產化，提前執行政府的產業關聯政策。

西門子歌美颯指出，上緯投控持續研發葉片樹脂創新技術，推出可回收熱固型環氧樹脂「EzCiclo 易可收」及化學降解液「CleaVER 可立解」，當風機葉片使用年限屆期，透過循環方式回收風機葉片纖維與樹脂，不僅過程是低碳足跡、不產生廢棄溶劑與廢氣等汙染，更可解決葉片掩埋或焚燒產生的環境汙染問題。

西門子歌美颯於2021年9月率先全球推出首支可回收離岸風機葉片，目前已獲得客戶RWE、EDF Renewables、wpd與Vattenfall的訂單，其中RWE德國Kaskasi風場將於今年底完成建置，成為全球第一座導入西門子歌美颯可回收式葉片的離岸風場。（編輯：張良知）1110708