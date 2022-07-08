上緯投控（3708）宣布與西門子歌美颯合作致力於提供客戶環保產品和回收解決方案，透過新研發的可回收熱固型環氧樹脂創新技術，將回收的葉片樹脂與複合材料纖維重複應用，實現綠色循環經濟理念，為迎向碳中和、致力新材料的 ESG 行動創下新的里程碑。

西門子歌美颯憑藉離岸、陸域與運維服務等領域，在全球已安裝超過120GW的總裝置容量。上緯投控配息1.43元，8日除息，開盤參考價為116元；伴隨碳中和、綠能、環保回收趨勢持續發酵，順利完成填息。

上緯投控2015年即投入可回收熱固型環氧樹脂的研究，今年更發表綠色循環經濟的全球革命性創新產品可回收熱固型環氧樹脂「EzCiclo 易可收」及化學降解液「CleaVER 可立解」，目前已提供給全球再生能源領導品牌西門子歌美颯進行認證流程。

配合西門子歌美颯落實產業國產化積極承諾，上緯投控與西門子歌美颯進行可回收葉片樹脂戰略合作，目標是提供客戶全風機零組件的資源循環利用解決方案，創造永續的風機葉片生命週期，助西門子歌美颯於臺灣實現全風機機組回收願景。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，透過上緯研發的全球創新技術，製成可回收的風機葉片，待風機退役後葉片透過簡易降解程序，即可同時回收玻璃纖維及葉片樹脂，所回收的材料則能再投入風機葉片生產或其他製程，回收過程不產生廢棄溶劑和廢氣等污染，且回收過程低碳足跡，解決葉片掩埋或焚燒產生的環境污染問題。