西門子歌美颯8日宣布與上緯投控攜手進行風機葉片可回收樹脂戰略合作。目前西門子歌美颯已展開上緯投控創新研發的可回收熱固型環氧樹脂認證流程，計畫應用於西門子歌美颯可回收葉片技術 ，透過簡易降解程序回收葉片複合材料，再次投入風機葉片製造流程，此合作將破解臺灣未來離岸風機葉片汰換難題。

西門子歌美颯目前在臺灣已簽署 3 GW離岸風電裝置容量合約，積極協助臺灣政府實現能源轉型政策，因此西門子歌美颯有責任為臺灣未來20年，以永續方式提供處理離岸風機除役的解決之策。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長倪邇思表示，目標是提供客戶全風機零組件的資源循環利用解決方案，透過與上緯投控合作風機葉片可回收樹脂技術，將葉片樹脂、玻璃纖維、碳纖維等複合材料回收，並再回到風機製程中重複利用，創造永續的風機葉片生命週期，成為臺灣於2050年達到淨零碳排的強大後盾。