西門子歌美颯8日宣布與上緯投控攜手進行風機葉片可回收樹脂戰略合作。目前西門子歌美颯已展開上緯投控創新研發的可回收熱固型環氧樹脂認證流程，計畫應用於西門子歌美颯可回收葉片技術 ，透過簡易降解程序回收葉片複合材料，再次投入風機葉片製造流程，此合作將破解臺灣未來離岸風機葉片汰換難題。
西門子歌美颯目前在臺灣已簽署 3 GW離岸風電裝置容量合約，積極協助臺灣政府實現能源轉型政策，因此西門子歌美颯有責任為臺灣未來20年，以永續方式提供處理離岸風機除役的解決之策。
西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長倪邇思表示，目標是提供客戶全風機零組件的資源循環利用解決方案，透過與上緯投控合作風機葉片可回收樹脂技術，將葉片樹脂、玻璃纖維、碳纖維等複合材料回收，並再回到風機製程中重複利用，創造永續的風機葉片生命週期，成為臺灣於2050年達到淨零碳排的強大後盾。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。