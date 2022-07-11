台股上周終於出現反彈行情，全周上漲121點，收在14,464點，周漲幅0.85％，外資全周賣超19億元，上周新興亞股中，跌幅最深的是越股，全周下跌2.3％，上周為自6月以來首度轉為淨流出。

上周資金流入最多的前三國家為南韓、台灣、泰國，金額分別為3.5億美元、0.4億美元及0.4億美元，台灣與南韓首度由連四周淨流出轉為淨流入、泰國連2周淨流入，而印尼連4周淨流出、印度連14周淨流出。

上周新興亞股市場，以菲律賓漲幅較大，單周上漲3.2％，印度、南韓分別漲3％、2％。

中信台灣智慧50（00912）經理人張圭慧表示，上周航運及電子類股表現相對突出，帶領台股重回萬四關卡。其中，長榮公布6月合併營收達603.44億元，創歷史新高，而近期美西碼頭勞資談判及歐美塞港現象，加上第三季是傳統海運旺季，需求面有利航運類股下半年獲利表現。