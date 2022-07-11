空中巴士11日發表的最新展望報告預測，未來20年空巴交機量總計39,490架，高於先前預測的39,020架，主因是燃料價格飆漲將趨使航空公司採購燃料效率更高的新型飛機。儘管俄烏戰爭及通膨問題威脅全球經濟前景，但空巴最新報告預測未來20年全球經濟平均年成長率2.6％，大於先前預期的2.5％。