法務部每年調升一審主任檢察官，因僧多粥少，競爭激烈，是法務部重要人事作業，法務部今年核定25個缺額，法務部「檢察官人事審議委員會」9名民選委員7日開會討論入圍名單，經五輪投票後，決定推薦台北地檢署檢察官林錦鴻共 38 位名單，供法務部長蔡清祥勾選。

檢審會民選委員表示，今年的一審主任檢察官缺額，經法務部長核定為 25 位，因此檢審會9 位民選委員今天下午召開人選推薦會議，依法檢審會應提名 1.5 倍即 38 位，民選委員從各地檢署的入圍菁英名單逐一討論後，並經五輪投票，決定共同推薦 38 位名單。

這38人都是各地檢署票選出來的菁英，均具有辦大案的經歷，期別由40期至50期，檢審會民選委員推薦 38 位名單如下：

臺北地檢：林錦鴻(47)、陳照世(49) 、劉怡婷(49)、黃嘉妮(46)、 白勝文(48)、王如玉(48)

新北地檢：蔡妍蓁(48)、劉恆嘉(48)、黃冠傑(48)、褚仁傑(48)、 陳詩詩（48）

士林地檢：劉建志(50)、劉東昀(49)

桃園地檢：廖晟哲(50)、廖榮寬(50)、周欣蓓(49) 新竹地檢：邱志平(48)

苗栗地檢：廖倪凰(50)

臺中地檢：楊植鈞(48)、張聖傳(44)、周佩瑩(46)、林俊杰(46)、 胡宗鳴（45）

彰化地檢：賴政安(44)、何蕙君（43）

南投地檢：張鈞翔(49)

雲林地檢：黃立夫(47)

嘉義地檢：李鵬程(41)

臺南地檢：黃銘瑩(44)、劉修言(49)、郭書鳴(47)

高雄地檢：廖偉程(46)、鄭博仁(47)、許育銓(48)、余彬誠（46）

橋頭地檢：蘇恆毅(50)

屏東地檢：盧惠珍(48)

基隆地檢：林秋田(40)