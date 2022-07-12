知名電商網家（PChome）上周一拋出震撼彈，透過重訊公告執行長蔡凱文因個人生涯規劃因素請辭，網家強調，在未選出新任人選之前，將由董事長詹宏志兼任執行長暨總經理。有媒體揭露，蔡凱文接棒5年火速下台，背後關鍵正是昔日提拔他的詹宏志，詹宏志說出口的這句「獲利不改善，執行長薪水砍半。」讓2人多年工作情誼正式決裂。

網家近期營運陷入低谷，今年第一季獲利大衰退只剩下120萬元，較去年暴減99%，等於每天開門只賺了1.33萬元。網家6月底舉行股東會時，因營運衰退引來小股東砲聲隆隆，詹宏志則在股東會上強調，若今年獲利再不改善，將「自砍薪資為0」，沒想到股東會才結束不久，執行長火速請辭。

鏡週刊報導，網家資深主管透露，詹宏志在股東會上警告蔡凱文，「獲利不改善，執行長薪水砍半。」引發蔡凱文不滿，股東會結束後，他不發一語，獨自走進休息室。據悉詹宏志的這番話，已讓2人多年工作情誼決裂。

詹宏志先前發信向集團員工表示，蔡凱文在網家工作20年，一直是集團的中流砥柱，2017年因為前執行長李宏麟辭職移居國外，才臨時受命接下執行長職務。詹宏志強調，接下來將儘速安排合適人選接替工作，尚未選出之前，將由詹宏志親自接手蔡凱文辭去的各項職務。

台股今(12)日盤中跌近400點，PChome網家（8044）受營收不理想、高層人事震盪等利空衝擊，盤中一度被打入跌停價63.2元，今年以來股價已對半砍。