台灣證券交易所統計全體上市公司6月營收，單月營收總計3兆5,928億元，年成長4,712億元，增幅15.09％；上半年全體上市公司營收總計19兆7,450億元，年成長1兆8,926億元，增幅10.6％。6月成長第一是油電燃氣業，航運業退居第三，不過，上半年累計營收仍以航運業成長6成最多。

證交所指出，全體上市公司6月營收呈現成長趨勢主要產業為油電燃氣業、觀光事業及航運業，年增89.41％、47.06％及45.34％；衰退趨勢主要產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業，年減23.41％、20.57％及16.67％。

油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲；觀光事業受國內疫情緩和影響基期較低；航運業因疫情影響供需失衡，導致貨運需求成長及運價上漲，致6月較去年同期成長。

6月份營收衰退較大產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少；光電業因面板價格下跌及市場需求下滑；玻璃陶瓷業因去年同期中國玻璃供給縮減，玻璃價格大幅上漲，致比較基期高，本期玻璃價格已回跌所致。

上半年累計營收呈現成長前三名產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，年增幅為60.64％、50.05％及27.6％；衰退產業為金融保險業、光電業及橡膠工業，年減幅18.26％、13.12％及10.22％。