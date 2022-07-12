美股期貨在周二下跌；另一方面，華爾街準備迎接動盪的第二季企業財報表現。

繼周一普遍下跌後，周二道瓊指期跌0.52%，標普指期跌0.58%，那斯達克指期跌0.64%。

在執行長Sonia Syngal宣布將卸職之後，GAP股價在盤後交易跌3%。

投資人準備迎接企業公布最新業績報告。市場參與者預計，企業在應付利率上升和通膨壓力下，財測將有下行的風險；華爾街也在爭論衰退的可能。

Marathon資產管理的Bruce Richards說，例如在標普的成分股中，我們認為已經正在走向獲利衰退。企業在許多方面都受到擠壓，在產品成本、工資，以及所有有關輸入成本方面。並且利息成本開始上升，在聯準會降息之前，企業營收會開始持平。

交易員在本周將仔細閱讀主要幾家企業的財報，包括達美航空，以及周四和周五即將公佈的摩根大通、摩根士丹利、富國銀行和花旗集團。

市場參與者也將評估周三的美國CPI表現，預計將月增8.8%。