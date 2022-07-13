在美國公布6月消費者物價指數（CPI）前夕，由於跡象日益顯示美國經濟可能陷入衰退，美國股市今天收低。
道瓊工業指數下跌192.51點或0.62%，收30981.33點。
標準普爾指數下挫35.63點或0.92%，收3818.80點。
以科技股為主的那斯達克指數下滑107.87點或0.95%，收11264.73點。
費城半導體指數小漲4.487點或0.18%，收2558.173點。（譯者：陳政一）1110713
在美國公布6月消費者物價指數（CPI）前夕，由於跡象日益顯示美國經濟可能陷入衰退，美國股市今天收低。
道瓊工業指數下跌192.51點或0.62%，收30981.33點。
標準普爾指數下挫35.63點或0.92%，收3818.80點。
以科技股為主的那斯達克指數下滑107.87點或0.95%，收11264.73點。
費城半導體指數小漲4.487點或0.18%，收2558.173點。（譯者：陳政一）1110713
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