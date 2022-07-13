斯里蘭卡國內經濟崩盤，原承諾今（13）日辭職的總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）乘軍機逃亡出境，於當地時間凌晨3時（台灣時間上午6時）抵達鄰國馬爾地夫首都瑪萊（Male），為拉賈帕克薩家族數十年的統治畫下句點。

斯里蘭卡大批抗議群眾9日闖入總統官邸，並在總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）私宅縱火。戈塔巴耶當日在護送下藏匿至一艘位處斯里蘭卡水域的軍艦，直到今日凌晨偕妻子和保鑣乘斯里蘭卡安托諾夫32型（Antonov-32）軍機逃亡至馬爾地夫。

一名斯里蘭卡機場移民官員告訴法新社：「他們的護照蓋了章，然後搭上這架空軍特別飛機。」報導指出，由於未能確定這架飛機是否獲允降落馬爾地夫，飛機在跑道上停了一個多小時，遲遲無法起飛。

法新社稱，戈塔巴耶一行總共錯過4班班機，原計劃前往阿聯酋杜拜（Dubai）遭機場移民官員拒絕，企圖飛往鄰國印度亦未獲許可。路透社表示，戈塔巴耶據悉將自馬爾地夫轉往另一個亞洲國家。

英國廣播公司（BBC）報導，4月才辭卸財政部長、拉賈帕克薩最小的弟弟巴席爾．拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa）具美國公民身分，目前也已離開斯里蘭卡前往美國，他在前一日曾被拒絕出境。

根據斯里蘭卡憲法，於9日宣布辭職的威克瑞米辛赫會暫代總統職務，並在新政府成立後正式下台。斯里蘭卡議會預定20日選出新總統，但各黨派對總理人選及內閣組成仍未有共識。BBC指出，若戈塔巴耶未親自遞交辭職信，政權無法合法轉移。