櫃買中心14日表示，伯特光電公司（6859）已經在13日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是光電業。

根據櫃買中心資料顯示，伯特光電成立於2003年11月間，董事長兼總經理為陳柏輯，主要經營業務是手機、車載、VR/AR及生技醫療等精密光學鏡片模具及光學金屬零組件之製造等，送件時資本額為2億9,380萬元。

伯特光電2021年業績，營收9億3,569萬元，稅前盈餘1億8,120萬元，稅後盈餘1億5,142萬元，每股盈餘5.41元。