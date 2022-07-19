櫃買中心表示，華豫寧公司（6474）在今（19）日送件初次申請股票櫃檯買賣。
根據櫃買中心資料顯示，華豫寧成立於1992年12月間，董事長為連智民，主要產品是微電腦控制器、類比元件、IOT智能產品及其他，送件時資本額為3億7,574萬元，產業別是電子通路業。
華豫寧2021年業績，營收44億1,150萬元，稅前盈餘2億8,995萬元，稅後盈餘2億3,343萬元，每股盈餘6.21元。
櫃買中心表示，華豫寧公司（6474）在今（19）日送件初次申請股票櫃檯買賣。
根據櫃買中心資料顯示，華豫寧成立於1992年12月間，董事長為連智民，主要產品是微電腦控制器、類比元件、IOT智能產品及其他，送件時資本額為3億7,574萬元，產業別是電子通路業。
華豫寧2021年業績，營收44億1,150萬元，稅前盈餘2億8,995萬元，稅後盈餘2億3,343萬元，每股盈餘6.21元。
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