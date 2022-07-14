航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於今(14)日公布最佳航空公司大獎(Airline Excellence Awards)的評選結果，長榮航空榮獲「2022年全球二十大最佳航空公司–第8名」之殊榮，是台灣唯一入榜的航空公司。

AirlineRatings.com總編輯傑佛瑞•湯瑪士(Geoffrey Thomas)表示，長榮航空自1992年首創全球第四艙等「豪華經濟艙」，一直是服務創新的先驅，造就了其產品和服務在航空市場的卓越表現。

長榮航空表示，追求完美的飛安以及更優質的服務，是長榮航空飛航30多年來持續堅持的目標，在疫情重創全球航空產業的情況下，仍獲得全球旅客的肯定，這是長榮航空每一位成員的榮耀，更是我們精進各項服務的最佳動力。

AirlineRatings.com以其獨有的七顆星評選系統，每年評比全球385餘家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，進而遴選出2022年推薦搭乘的全球二十大最佳航空公司，這些航空公司皆須獲得AirlineRatings.com七顆星的最高飛安評價。

全球航空公司近年來受COVID-19疫情影響，旅客人數大幅減少，但是長榮航空仍持續優化各項軟硬體設備，領先國籍航空公司推出「EVA e-Library」數位圖書館，提供數位化的報章雜誌，讓旅客使用個人行動裝置在飛行時盡情閱讀。

此外，長榮航空也已建構出旅客網路訂位、購票、選位、選餐、自動報到取得登機證等一系列的服務，並以色彩管理概念更新機場航顯，優化旅客辦理登機手續的效率，除了更加貼近旅客的需求，也符合後疫情時代減少不必要接觸，同時也讓旅客在搭機的過程中，也能減少紙張使用，共同朝向2050淨零碳排的目標前進。