萬安45號演習將於7月25日（北部）、26日（中部）、27日（南部）及28日（東部）下午13時30分至14時登場，台鐵表示屆時各級列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦正常作業，不過該時段搭車旅客敬請提早到站，避免耽誤既定行程；下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，疏散避難。
台鐵表示，已購票旅客若因演習而延誤不及搭車，可改換其他班次或辦理退票，免扣手續費。
萬安45號演習將於7月25日（北部）、26日（中部）、27日（南部）及28日（東部）下午13時30分至14時登場，台鐵表示屆時各級列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦正常作業，不過該時段搭車旅客敬請提早到站，避免耽誤既定行程；下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，疏散避難。
台鐵表示，已購票旅客若因演習而延誤不及搭車，可改換其他班次或辦理退票，免扣手續費。
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