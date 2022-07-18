疫情趨緩，各行各業亟待復甦，公共運輸運量也逐漸回升，台中捷運公司把握時機，推出《2022捷伴台中遊》手冊，將從7月20日起免費發送，內容收錄捷運綠線沿線57個景點、63家特約商店優惠，9月底前憑手冊消費還可享折扣優惠或贈品，另有加碼抽獎。

台中捷運公司董事長林志盈表示，中捷綠線去年試營運時，中捷公司推出《捷伴台中遊手冊》，共印製2萬本，短短一周不到就被索取一空，今年再推出新版《2022捷伴台中遊》，除了介紹綠線沿線景點，並新增酷碰券，包括美食、伴手禮名店等63家特約店家，將推出75折起優惠。

《2022捷伴台中遊》內容介紹捷運綠線沿線共57個特色景點，其中包含台中國家歌劇院、圓滿戶外劇場、中央公園、彩虹眷村、公益路商圈、逢甲夜市、審計新村等，民眾可按圖索驥，搭乘捷運到站點後走路或騎自行車抵達，手冊內另有提供質感旅宿、觀光園區、美食小吃資訊，更有入圍台中米其林指南推薦的台灣味小吃「小初店」。

中捷公司指出，《2022捷伴台中遊》本月20日開始發送，民眾可到台中捷運各車站、高鐵及台鐵北中南車站、各大景點、飯店、百貨商場索取，限量只有2萬本，此外，旅客也可登錄台中捷運粉好康FB參加抽獎，贈品總價值超過8萬8千元。