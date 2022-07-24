台中37歲郭姓女子23日隨隊到南投信義鄉沙里仙溪溯溪，不幸失足卡在溪流石縫中溺斃，南投縣消防局出動大批人員搜救。（南投縣消防局提供／馮惠宜南投傳真）

37歲女南投沙里仙溯溪失足卡石縫溺斃 搜救畫面曝光

台中37歲郭姓女子23日隨隊到南投信義鄉沙里仙溪溯溪，不幸失足落水卡在溪流石縫中，南投縣消防局出動大批人員搜救，但到場時郭女已溺斃，搜救人員昨（23）日晚間搜救受阻，今（24）日再度出動透過水道引流，再配合水下攝影機確認位置，終於在12點07將溺者用救援器材鐵拉起。

郭姓女子是隨著溯溪隊4男、1女一起在23日到信義鄉溯溪，原定當日來回，不料上午11點，她不慎失足落水，同隊隊員趕打119求援，南投防隊獲報後立即出動救援，唯因案發地點交通不便，搜救隊花費近2個小時才抵達現場，約下午2點多，發現郭女卡進溪流漩渦石縫處。

因溪流湍急，身著重裝備的搜救員下水接近石縫，但仍因漩渦吸力太強，搜救受困，今早8點消防隊再出動24人救援，上午11點10分開始進行水道引流，再配合水下攝影機確認溺者位置。中午12點07分救援人員運用救援器材鐵勾順利將溺者拉起，發現郭女已明顯死亡。