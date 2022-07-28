高雄三民區透天民宅鼠窩清理進入第3天，清潔人員今天上午出動36人挺進3樓，經統計2天半來共清出一般垃圾14.6噸、資源回收物1噸等，並找到湯姓住戶飼養的寵物貓，健康狀況正常。

高雄市政府環保局向中央社記者表示，清潔隊上午共出動36名清潔隊員、2部壓縮垃圾車、2部資源回收車、1部消毒車、4部消毒機，挺進3樓持續清出雜物，過程中仍舊不時有「蟑」頭、鼠目出沒亂竄，目前已完成地下室跟1、2樓，3樓前雜物及櫥櫃清除，預計最慢週末就會全部清除完畢。

環保局指出，從7月26日第一天清理到28日中午11時30分，總計共清出一般垃圾14.62噸、資源回收物1.08噸、廢棄汽車1輛、廢棄機車2輛以及冰箱跟魚缸，另還找到住戶湯姓男子飼養的1隻寵物貓，目前已請動保處協助處理。

動保處長葉坤松則說，26日動保處人員協助收容一隻寵物貓，經初步檢查健康狀況還好，體型中等偏瘦，目前已安置在收容所獨立空間，並提供食物、水及貓砂等照顧。

高雄市三民區克武路一棟透天民宅湯姓住戶因長期不打掃又堆積雜物，孳生大量老鼠、蟑螂影響環境，鄰居苦不堪言。三民區公所成立指揮所，邀請市府環保局、警察局、消防局、衛生局、社會局、動保處、里辦公室等單位召開應變會議，並於會後前往現場進行相關處置，26日起出動大批人車清理。（編輯：陳仁華）1110728