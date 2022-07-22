光明高級救護分隊日前前往新竹氣象站，對昏厥倒地的站主任急救，並成功搶救當事人。（竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

中央氣象局組長商俊盛（左三）21日從台北率隊南下感謝出勤光明高級救護分隊的救護員。（竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹氣象站主任湯舜然日前於氣象站大廳昏厥倒地，伴隨著大口呼吸及痙攣，身旁同事驚覺不對勁，馬上憑經驗及記憶對他施行CPR。光明高級救護分隊獲報後趕往現場，發現湯已無呼吸心跳，消防隊員在現場共給藥4次、電擊5次，將湯從鬼門關前救回，到院前已恢復生命徵象，目前已能正常對話。

湯舜然13日當天結束一場會議後，在大廳檢視手機訊息時突然無預警往後倒，正巧靠在一名同事身上，接著又滑落倒地，開始大口呼吸及出現痙攣，同仁情急之下趕緊打電話求救。曾經學過CPR的同事見狀，覺得不對勁，立刻憑著腦海中的記憶，對著湯舜然施行CPR。

指揮這場救援行動的光明高級救護分隊代理主管李均祈回憶，當天接獲報案，立刻出動2輛救護車、5名消防員以及1名救護義消。到場時已經有人在為患者CPR，確認為OHCA（到院前心肺功能停止）後，即刻接手急救。李均祈表示，在現場共給藥4次、電擊5次，到達醫院進急救室前患者順利恢復生命徵象。

中央氣象局組長商俊盛21日特地從台北率隊南下感謝出勤的救護員，將他們優秀的同仁從鬼門關前救回。商俊盛表示，平日新竹氣象站僅4名同仁且辦公空間分散，13日當天因為有大型會議所以有較多人，湯舜然倒下時才能馬上發現，又因氣象站緊鄰消防隊，救護員即時到場搶救，萬一發生在平時，後果可能不堪設想。

東元綜合醫院副院長林鎮宇表示，湯舜然在恢復生命徵象後急做心電圖診斷出下壁梗塞，緊急安排心導管放置支架並收治加護病房。18日順利拔管、19日病況穩定轉一般病房。目前意識清楚、生命徵象穩定，主治醫師將隨著病況調整藥物，並將安排心臟復健，待更穩定後就能出院。

光明專責救護分隊於6月23日升級成高級救護分隊後，已經有3件到院前恢復生命徵象的案例，而這是康復出院的首例。