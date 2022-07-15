全球股市近期持續震盪回檔，但基礎建設類股表現相對突出，並未受到高通膨等不利因素的影響。統計自2001年以來美國CPI年增率超過3％期間，全球基礎建設指數之年化總報酬均值為4.2％，而大盤則是呈現跌勢，基礎建設類股表現明顯勝出，足以駕馭通膨與升息環境。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸表示，通膨問題不容忽視且為全球央行棘手任務，然而，絕大多數基礎建設資產具有市場壟斷特性，意味著需求彈性較低，企業比較容易將通膨透過提高費率的方式轉嫁給客戶；此外，歐美受政策扶持的基礎設施，如水力、能源、電網及收費公路等，通常允許費率隨著通膨上升而提高，這類標的除了維持毛利率的能力良好外，通膨壓力反而易於轉化為毛利率上修助力。因此，在通膨高漲期間，基礎建設類股通常能有優於大盤的表現。

基礎建設企業擁有強大的自由現金流量，也是優勢之一。高君逸指出，快速升息壓縮企業未來的自由現金流量價值，對於成長股而言較不利，能夠立即創造自由現金流量的企業較受市場青睞。此外，相對於全球股市，基礎建設指數股價淨值比仍折價26％，評價面極具吸引力，可說是物美價廉的好選擇。

聯邦投信行銷企劃處副總陳慧蓉表示，為重振疫後經濟，各國政府積極將基礎建設列為政策加碼重點，投資機會也隨之浮現，投資人可留意布局機會。值得注意的是，全球基礎建設類股目前平均股利率約3.53％，明顯高於全球股市平均約2.24％、美股約1.7％，基建類股的高股利率和規律的股利收益不只滿足投資人領息偏好，長期納入資產配置核心部位，同時參與股價成長及息收，有望穩定整體報酬表現。