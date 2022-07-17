美國賽車手伊斯特（Bobby East）上周不幸在一間加油站遇害，年僅37歲。加州橘郡的威斯敏斯特警方調查，兇手可能是附近的危險人物米爾沙普（Trent William Millsap），疑似在伊斯特停車加油時，米爾沙普以利器刺中他的胸膛，急救之後回天乏術。

嫌犯米爾沙普曾因持械行劫入獄，假釋出獄又違反規定，目前他頭上還有法庭的逮捕令，警方稱他「持有武器、極度危險」。米爾沙普臉部布滿刺青，特徵明顯，他行兇後逃回安納罕的住所。特警隊過兩天登門抓人，米爾沙普拒捕而發生槍戰，一隻警犬的耳朵中彈，但米爾沙普也被特警打成重傷，送醫不治。

美媒報導伊斯特在停車加油的時候與米爾沙普爭吵，警方否認這個說法，然而嫌犯和受害者都已身亡，真相一時難以查明。伊斯特是NASCAR房車賽的賽車手，贏過3次USAC冠軍，包括在16歲摘下首冠，是史上最年輕的USAC冠軍。

本月中，美國奧運銀牌女將葛拉絲（Kim Glass）也在洛杉磯街頭遭到襲擊，面部多處受傷，右眼腫脹無法視物。她當時只是要和朋友去吃午飯，看見一個手持鐵管的陌生中年男子惡狠狠瞪著她，然後鐵管就飛過來將她砸傷。幾位路人衝上前制伏行兇的男子，警方逮捕後以「持有致命武器的傷人罪」起訴。37歲的葛拉絲是女排國手，所幸傷勢不重，預計右眼消腫之後可以回復視力。