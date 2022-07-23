女星李蒨蓉2004年嫁給身家20億的邁群集團執行長李德立，婚後陸續生下2子，2015年鬧出「阿帕契事件」引發軒然大波，演藝事業全面停擺，近期跟家人飛往美國的她，表示聽聞美國物價貴得離譜，如今到當地後驚呼：「嚇到不敢領教」。

李蒨蓉近來跟家人飛往美國，預計long stay 2個月，也不忘跟網友分享當地日常，她透露來前就耳聞美國物價貴得離譜，沒想到點了漢堡加兩包薯條，居然要價80美金，相當於台幣2400元，不禁感嘆：「在美國吃速食也是壓力」，雖然其中包含一瓶要價10美金的白葡萄酒，但整體而言費用還是相當昂貴，接著表示得天天上超市買菜下廚，希望花費能少一點。

李蒨蓉透露去超級市場後，只買民生用品還不包含生鮮，至少也要100美金起跳，直呼：「親身經歷後嚇到不敢領教」，坦言美國生活水平是台灣兩三倍，目前正在適應中，對此，網友紛紛留言：「我上個月在舊金山接睫毛，200美金再加15%起跳的小費」、「這裡消費越來越誇張，兩大兩小餐廳吃個飯至少200美金以上」、「比以前貴了20-30%」。

阿帕契事件4月時滿7周年，李蒨蓉不避諱提到此事，她開頭直言：「別讓人得逞摧毀你」，接著表示當時人生烏雲罩頂還吃上官司，擔心有所閃失只能吞忍，但不忘勸勉眾人，若有人想摧毀你，除非門戶敞開，不然對方永遠不得其門而入，那些攻擊只能成為門口的炮灰，面對瘋狗亂吠，她強調會優雅走過去，展現風度與大器。