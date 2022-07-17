北京清華大學經濟學研究所副所長戎珂近日發布《中國產業互聯網生態發展報告》，指近年產業互聯網（即工業物聯網，Industrial Internet of Things，簡稱IIoT）對大陸GDP增長率的拉動總體呈上升趨勢；預估至2035年，產業互聯網將占中國整體GDP約21％。

據中新財經，戎珂在「產業互聯網生態研討會」上發布該報告，測算出2019至2021年，產業互聯網對大陸GDP成長率的拉動分別為0.22、0.14、0.30個百分點，總體呈上升趨勢，說明產業互聯網已成為促進GDP增長的重要驅動力之一。

報告認為，在基準情形下，大陸產業互聯網在2035年會占整個中國GDP的21％左右。隨著數位技術的不斷突破和提升，以產業互聯網為重要組成部分的數位經濟將成為經濟增長的新動能。此外，產業互聯網還可以改善就業，並在區域發展方面起到縮小數位落差的作用。

報告指出，未來產業互聯網生態體系的構建和發展水平，將成為衡量一國數位經濟國際競爭力的關鍵因素之一。儘管中國已經形成全球較大的單一產業互聯網市場，但產業互聯網生態仍處於發展初期。

報告建議，大陸應加快佈局產業互聯網政策、加大數位基礎設施投資、積極參與產業互聯網國際標準制定、引導生態型平台出海，鼓勵中國產業互聯網平台在全球競爭中形成比較優勢。

據悉，產業互聯網是傳統企業將互聯網技術全面應用到產業價值鏈，從生產、交易、融資、流通等環節切入，以網路平台模式來進行資訊、資源、資金三方面的整合，從而提升整個產業的運行效率。