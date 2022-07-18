為顧及青壯世代的退休規劃需求，華南金(2880)金控旗下華南銀行推出「退休金長大方案信託」。該方案才推出一個多月，其信託餘額近新臺幣億元。華南銀後續計畫以協助客戶試算退休金的方式，持續推展該信託業務。

「退休金長大方案信託」具有三大特色：一、不限年齡，方便老中青各世代可趁早佈局;二、信託管理費年費率自0.2%調降為0.1%，讓民眾能以較低的成本，輕鬆踏上累積退休資產的旅程；三、強化資產累積的效果，鼓勵客戶隨年齡增長，靈活調整投資配置組合，且投資所得的利息與資本利得之本息都將匯入信託專戶裡，讓退休金能持續「長大」。

華南銀舉例，曾有一位晚年發現患有輕微阿茲海默症、準備入住知名養生村的林先生，有感於原本居住的老公寓閒置非常可惜，為了不浪費老公寓的價值，以及未來若病情加重時能受到妥善的照顧，林先生找到了華南銀行為其設計專屬客製化的信託方案，將存款及出租老公寓後的房租收入交付信託，用來支付養生村租金、醫療費、稅金及日常生活開銷等費用。此外林先生也指定與他較親近的子女為信託監察人，確保退休生活無後顧之憂，實現屬於自己的「晚美人生」。

華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢表示:目前全行已有近200人取得「理財規劃顧問(CFP)」證照、400多人取得「退休理財規劃顧問(RFA)」證照，及近450人參與「高齡金融規劃顧問師」認證課程，華南銀行擁有堅強的退休理財規劃團隊，協助客戶在資產分配及運用控管上達到最佳化，讓無論是上班族、中小企業主或高資產客戶，都可以享有專業及高品質的服務。