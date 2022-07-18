財政部國產署18日開標今年第二批地上權案，總共列標九宗、標脫五宗，標脫率約56％，決標權利金合計約11.82億元，標脫面積合計為4,894坪。

其中，高雄三民案約670坪住宅用地，底價為2.35億元，靠近高雄美術館精華區，有利做蛋黃區高價宅建案，本次由全聯以2.51億元得標。

另高雄鹽埕案約1,330坪商業用地，底價為3.15億元，鄰近高雄駁二、大港橋、高雄流行音樂中心，可說是觀光精華地段，有利業者建置商旅或百貨公司，本次為麗寶建設用4.79億元拿下高雄鹽埕案（駁二特區），該案溢價率高達52％、居本批次之冠。

至於台南安平案約1,400坪商業用地，底價為3.3億元，鄰近台南地方法院與地檢署，距知名景點億載金城不到1公里，因靠近觀光港灣，估有利設置商旅、百貨商場等，由全聯以3.67億元標得。

另麗寶集團旗下的建義建設也以0.36億元、0.49億元分別搶下台中大甲及梧棲案，可說是精打細算，其溢價率皆不到1％。