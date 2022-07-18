索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）機場今天發生客機迫降翻覆事故，所幸機上逾30名乘客及機組人員全數獲救。

路透社報導，現場影片顯示，這架飛機似乎在著陸時翻覆，機場跑道現場黑煙及火焰竄向天空，消防車駛近客機，消防人員開始噴水，試圖滅火。

官員表示，這架飛機屬於祖巴航空（Jubba Airways），是從索馬利亞城市拜多亞（Baidoa）飛往首都摩加迪休的國內航班。

索馬利亞國營媒體引述機場當局的話說，機上乘客及機組人員全數獲救。墜機原因尚不明。