航太巨擘波音（Boeing）商用機業務執行長狄爾（Stan Deal）周日（17日）表示，一旦旗下787夢幻客機恢復交機後，他們有信心該機型的新訂單數量可望不斷增加。

波音787夢幻客機自2021年5月以來暫停交機至今，原因在於該機型存在部分「生產瑕疵」，而波音不斷嘗試排除此問題。

狄爾表示，787客機即將恢復交機。他表示：「如果以球賽來做比喻的話，現在就像是第九局。787客機已做好交機準備。」