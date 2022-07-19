統一超(2912)攜手在地首屆米其林綠星蔬食餐廳—陽明春天推出聯名商品，將以「聯名綠色餐飲」、「擴大販售據點」、「優化素蔬食標示」三大策略，以及藉由導入在地、安心品質的蔬果，打造最具影響力的超商素蔬食品牌。

統一超7-ELEVEN發揮永續綠「食」力，自有品牌「天素地蔬」自2020年商品上市以來，累計超過千萬人次體驗，現已是超商億元級鮮食品牌，7-ELEVEN持續推廣低碳飲食生活提案，為創新商品、貼近年輕族群喜愛嚐鮮的味蕾，近年「天素地蔬」擴大聯名鮮食結構，與熱浪島等素蔬食餐飲品牌開發多元商品，或透過加入OMNI新豬肉等話題食材為餐點注入新意，也與綠色餐飲品牌主廚切磋研發素食料理，運用多樣新鮮蔬菜、辛香料提升風味層次，為超商鮮食帶來全新食感。

統一超表示，7-ELEVEN「天素地蔬」引領素蔬食潮流，長期推動「週一蔬食日」提升全民綠色消費意識，冷藏鮮食專區多樣化的微波即食餐點受到素蔬食者推崇，也廣受大眾喜愛，現已擴大在超過2500間門市設置，7-ELEVEN也將熱銷商品如：松露風味野菇烘蛋捲餅、蔬食鮪魚飯糰等於全門市販售，提供素蔬食者，以及因減碳、環保想要嘗試素食餐點的消費者便利的餐飲選擇。

此外，共有近300種素蔬食品項的「天素地蔬複合店」，商品種類橫跨冷凍、冷藏與常溫三種溫層，目前於台北、桃園、台中、台南等直轄市展店、已有20間門市導入複合經營，預計今年底前可達成每縣市至少一間「天素地蔬複合店」目標，擴大經營版圖之餘也成為最便利的素蔬食好鄰居。

統一超即日起攜手在地首屆米其林綠星蔬食餐廳-陽明春天推出聯名商品，將以「聯名綠色餐飲」、「擴大販售據點」、「優化素蔬食標示」三大策略，打造最具影響力的超商素蔬食品牌，更藉由導入在地、安心品質的蔬果，期望成為最便利、永續的社會廚房。