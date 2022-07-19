群益期（6024）因應新冠疫情第一線醫療體系急需物資協助，日前宣布捐贈3M專業醫療N95口罩1,000個予三軍總醫院，捐贈儀式於7月14日在三軍總醫院舉行，由群益期貨總經理毛振華代表致贈，表達力挺醫護及協助抗疫的決心，三總醫院則由副院長吳勝堂回贈感謝狀。

目前疫情仍在反覆，第一線醫療量能負荷龐大，群益期貨以捐贈物資為防疫盡一份力量，積極向社會傳遞溫暖的正向力量，也期盼社會大眾持續遵守防疫政策，務必做好防疫措施，避免出入人多擁擠或傳播高風險場域，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，才能真正協助防疫。

毛振華表示，群益期貨很高興有機會為醫護人員盡一份心，也希望讓醫護人員知道，在對抗疫情的路上他們並不孤單；特別藉此機會謝謝每位站在第一線的醫護人員，疫情爆發至今，第一線醫護人員始終堅守工作崗位，24小時待命負荷巨量，每位醫護人員的辛苦，我們都感同身受，因為大家的辛勞付出，相信我們一定可以平安走出疫情，恢復過往正常生活。

群益期也期盼，只要每位民眾能做好個人及家庭防疫衛生，並保持良好心理狀態，一起遵守防疫政策，攜手共度此波難關。群益期貨將持續發揮企業力量，在疫情期間為抗疫盡一份力量，向社會傳遞溫暖而堅定的正向力量。