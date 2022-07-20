自2021年底中國稀土集團成立後，中國礦產資源集團也在19日正式成軍，註冊資本為人民幣（下同）200億元，法定代表人為近期離任的中鋁集團前董事長姚林。大陸政府希望透過這家新成立的央企，強化對鐵礦砂的開採與供應，尤其是增強大陸對國際礦企的議價能力。

綜合陸媒報導，日前傳出大陸政府將成立新央企，以控管鐵礦砂進口，而幾乎在同一時間，中國鋁業集團董事長姚林離任，當時業內傳出他將轉任更重要的職位。如今答案很快揭曉，中國礦產資源集團有限公司在19日成立，註冊資本達200億元，法定代表人就是姚林。

企查查資料顯示，中國礦產資源集團的註冊地址在河北省雄安新區，經營範圍包括包括礦產資源（非煤礦山）開採、選礦、礦物洗選加工，以及供應鏈管理服務等。

另據最新工商資料顯示，中鋁集團前董事長姚林出任中礦資源集團法人及董事長職務，中國寶武鋼鐵副總經理郭斌擔任該公司總經理、董事，五礦資源前行政總裁高曉宇及鞍鋼集團副總經理邵安林出任副總經理。

華爾街日報日前報導，作為全球最大的鐵礦砂進口國，並考量到和西方國家的緊張關係，希望加強對發展所需資源的控制，大陸將成立一家新的直屬中央企業，主要負責掌管所有煉鋼原料進口，預期可藉此加強對外採購鐵礦砂的議價能力，減少長年來對跨國礦業企業的依賴。

為此，中國鋼鐵工業協會（簡稱中鋼協）今年1月推出「基石計畫」，尋求擴大原料及能源自主。3月初大陸全國「兩會」（人大、政協會議）期間，中鋼協公開「基石計畫」初步擬定內容，提出用10～15年時間，改變大陸鋼鐵資源來源結構，從根本上補足鋼鐵產業鏈資源弱點，成立新央企就是該計畫中的一環。

資料顯示，2021年大陸進口鐵礦砂年減3.9％至11.2億噸，但因國際鐵礦砂價格大漲，進口額飆漲49.3％至1,846.7億美元，創下新高。今年上半年，大陸進口5.35億噸鐵礦砂，年減4.4％，進口額則年減達30％至683.6億美元。